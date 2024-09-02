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Общество

В поселке Колышлей жизнь людям отравил навоз

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В Колышлее из-за сельхозработ приходится отказываться от пребывания на свежем воздухе. На это пожаловался местный житель Влад П.

«У нас в течение 3 последних дней невозможно дышать на улице и, как следствие, выходить из дома из-за того, что на полях, расположенных вблизи с жилым сектором, вываливают навоз. С ребенком выйти погулять невозможно, так же, как и вывесить на улицу вещи», - написал мужчина на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

На жалобу отреагировала администрация Колышлейского района.

«С 31 августа по 2 сентября 2024 года сельскохозяйственным предприятием осуществляется транспортировка и внесение органического удобрения со специальной площадки складирования птичьего помета ОАО «Птицефабрика «Колышлейская» на земли сельхозназначения, находящиеся в непосредственной близости от р. п. Колышлей, что послужило причиной неприятного запаха», - объяснили сельчанину.

Мужчине пообещали, что 2 сентября завершат разбрасывание удобрения, затем в течение 2-3 дней его закроют почвой.

В ответ Влад возмутился: предупреждения о работах не было. «В непосредственной близости» - это не 100 метров от жилых домов», - отметил он.

Представитель администрации указал: предупреждения не было потому, что запах безвреден для человека, это подтвердил Роспотребнадзор.

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