Список жизненно важных лекарств хотят расширить

30.08.2024 | 08:42

Список жизненно необходимых препаратов может быть значительно расширен. Соответствующую рекомендацию дала комиссия Минздрава России по формированию лекарственных перечней, которая в конце августа провела 4 заседания.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из участников совещаний.

«Рекомендовано включить 21 препарат в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств, а также дополнительную лекарственную форму по препарату, который уже был в перечне», - цитируетт агентство.

В частности, к включению в список предлагаются инсулин лизпро и алоглиптин+пиоглитазон для пациентов с сахарным диабетом, ряд противоопухолевых лекарств и несколько препаратов для лечения хронической обструктивной болезни легких и бронхиальной астмы.

Кроме того, комиссия рекомендовала включить в список антибиотик биапенем и препарат для пациентов с ВИЧ-инфекцией.