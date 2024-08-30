Пензенским школьникам проведут диагностику туберкулеза

30.08.2024 | 10:26

2 сентября в медицинских кабинетах учебных заведений Пензы стартует кампания по туберкулинодиагностике школьников. Об этом сообщили в городской детской поликлинике.

Сейчас медики проходят обучающий инструктаж по иммунодиагностике и профилактике туберкулезной инфекции у детей.

Школьные медсестры обновляют знания по проведению и оценке результатов диагностических проб (Манту и диаскинтест). Также они изучают индивидуальные случаи реакций на туберкулин, при которых необходимо направление на консультацию к детскому фтизиатру.

«Ученикам до 8 лет поставят пробу Манту с 2ТЕ, остальным проведут диаскинтест», - уточнили в поликлинике.

Родителям напомнили, что для проведения процедуры необходимо письменное согласие.