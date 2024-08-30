На западе Пензенской области в сентябре возможны лесные пожары

30.08.2024 | 11:19

В сентябре в западной части Пензенской области из-за жаркой и сухой погоды возможны превышения среднемноголетних показателей пожарной опасности.

Такой прогноз дали специалисты Авиалесоохраны на основе данных Росгидромета и статистики горимости лесов.

Аналогичная ситуация прогнозируется в 40 регионах России, в том числе на граничащих с Пензенской областью территориях Республики Мордовии и Тамбовской области.

«Прогноз рисков не означает обязательного возникновения чрезвычайных ситуаций в связи с лесными пожарами. Во многом обстановка зависит не только от условий погоды, но и от соблюдения гражданами правил пожарной безопасности, а также от оперативности обнаружения и тушения ландшафтных и лесных пожаров», - отметили в пресс-службе ведомства.

В главном управлении МЧС по региону предупредили, что с 31 августа по 4 сентября на всей территории Пензенской области сохранится высокая пожарная опасность леса (IV класс).