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Общество

Контракты на военную службу предлагают заключать на этапе суда

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В Госдуму внесен законопроект, согласно которому можно будет заключать контракт о прохождении военной службы для обвиняемых на этапе судопроизводства.

Документ опубликован в электронной базе «Законотворчество». Его разработали председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

В период мобилизации, военного положения и в военное время контракт о прохождении службы может быть заключен с лицами, имеющими судимость, совершившими преступление или отбывшими наказание в виде лишения свободы, судимость которых снята или погашена.

Эти категории определены в законе «О воинской обязанности и военной службе».

Авторы инициативы предлагают предусмотреть возможность заключения контрактов с обвиняемыми на этапе, когда уголовное дело направлено прокурором для рассмотрения в суд и находится в производстве суда первой или апелляционной инстанции.

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Источник — фото pixabay.com
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