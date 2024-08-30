Контракты на военную службу предлагают заключать на этапе суда

30.08.2024 | 09:04

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому можно будет заключать контракт о прохождении военной службы для обвиняемых на этапе судопроизводства.

Документ опубликован в электронной базе «Законотворчество». Его разработали председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

В период мобилизации, военного положения и в военное время контракт о прохождении службы может быть заключен с лицами, имеющими судимость, совершившими преступление или отбывшими наказание в виде лишения свободы, судимость которых снята или погашена.

Эти категории определены в законе «О воинской обязанности и военной службе».

Авторы инициативы предлагают предусмотреть возможность заключения контрактов с обвиняемыми на этапе, когда уголовное дело направлено прокурором для рассмотрения в суд и находится в производстве суда первой или апелляционной инстанции.