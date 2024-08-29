В Никольском районе егерь снял на камеру редкое животное

29.08.2024 | 07:54

Егерь Никольского лесхоза сумел запечатлеть на видео животное, которое редко попадается людям на глаза. Недалеко от села Казарка в объектив его камеры попала енотовидная собака.

На записи видно, что молодое животное сидит на обочине дороги. Оно не пугается приближающегося к нему человека, а доверчиво разглядывает его. Затем неторопливо поднимается и скрывается в высокой густой траве.

«Енотовидные собаки известны своим уникальным поведением и очаровательным внешним видом. Они ведут полуночный образ жизни и отлично адаптируются к различным условиям», - рассказали в Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Енотовидную собаку называют также еноткой и уссурийской лисой. Первое название связано со схожестью с енотом-полоскуном, второе - с местом происхождения (Уссурийский край и Приамурье). Одна из характерных черт их поведения заключается в том, что они спасаются от опасности только бегством, а в крайнем случае могут и вовсе прикинуться мертвыми.

В июне 2017 года енотовидная собака попалась в фотоловушку в Колышлейском районе.