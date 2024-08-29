Сетевое издание|18+|Четверг|29 авг 2024|10:26
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+27oC
+28oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+28oC
+29oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

В Никольском районе егерь снял на камеру редкое животное

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Егерь Никольского лесхоза сумел запечатлеть на видео животное, которое редко попадается людям на глаза. Недалеко от села Казарка в объектив его камеры попала енотовидная собака.

На записи видно, что молодое животное сидит на обочине дороги. Оно не пугается приближающегося к нему человека, а доверчиво разглядывает его. Затем неторопливо поднимается и скрывается в высокой густой траве.

«Енотовидные собаки известны своим уникальным поведением и очаровательным внешним видом. Они ведут полуночный образ жизни и отлично адаптируются к различным условиям», - рассказали в Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Енотовидную собаку называют также еноткой и уссурийской лисой. Первое название связано со схожестью с енотом-полоскуном, второе - с местом происхождения (Уссурийский край и Приамурье). Одна из характерных черт их поведения заключается в том, что они спасаются от опасности только бегством, а в крайнем случае могут и вовсе прикинуться мертвыми.

В июне 2017 года енотовидная собака попалась в фотоловушку в Колышлейском районе.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео областного минлесхоза
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте