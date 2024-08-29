30 августа жара в Пензенской области не отступит

29.08.2024 | 21:45

30 августа в Пензенской области ожидается малооблачная погода без осадков. Такой прогноз сделали специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на пятницу уличные термометры покажут +13...+15 градусов, днем воздух прогреется до +27...+30. Из-за жары в регионе объявлен желтый уровень опасности, обозначающий потенциальную угрозу.

На протяжении суток будет дуть слабый ветер с северо-востока, при порывах его скорость достигнет 4-9 метров в секунду.

Жаркая и сухая погода в Пензенской области связана с влиянием антициклона, объяснили синоптики.

В старину верили, что, если 30 августа солнце на восходе красноватое, стоит ждать ветра, а если заходит в облака - ненастья; утренние туман и роса предвещали хорошую погоду днем.