Врачи областной больницы обследуют сердечников УЗИ-сканером

27.08.2024 | 18:00

В отделении ультразвуковой диагностики Пензенской областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко установлен новый УЗИ-сканер стоимостью более 12 млн рублей.

Главные достоинства аппарата - удобная сенсорная панель управления в виде планшета, высокое качество изображения и передовые технологии обработки информации в режиме реального времени с набором специализированных программ и расширенных возможностей.

Прибор позволяет с высокой точностью оценить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у пациента. Так, технология для визуальной оценки эластичности материалов обнаруживает наличие в тканях более плотных образований и передает информацию о жесткости в виде цветовой карты.

Функциональная панель аппарата позволяет работать с изображением, повысить его качество, особенно при затруднениях в обследовании на этапе сканирования.

В Министерстве здравоохранения Пензенской области отметили, что новый аппарат повысит доступность высокоточной диагностики для пациентов с сосудистыми рисками.