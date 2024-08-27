Перечислены адреса, где отключат электричество в Пензе

27.08.2024 | 12:34

Из-за ремонтных работ пензенцы в нескольких районах города останутся без света. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей компании.

В среду, 28 августа, электроэнергии не будет в Ахунах.

С 8:50 до 15:00 отключение пройдет по адресам:

- ул. Ботаническая, 2, 2/11, 4; ул. Дачная, 2-4, 6, 6а, 8-15, 17-20; 2-й Дачный переулок, 6, 8, 10, 21; ул. Коннозаводская, 7, 9, 10а, 11, 13, 15, 17, 17а, 19, 33в; ул. Мечникова, 1-8, 10, 18-28 (четные); ул. Ново-Зеленая, 3, 5; ул. Подлесная, 4-32 (четные); ул. Подлесная/2-й Школьный пр-д, 3/7;

- ул. Снайперская, 1-11, 13-18, 20, 22; Снайперский пр-д, 1-10, 12, 14, 16, 18/49; ул. Сплавная, 5, 5а, 7-15, 18; Сплавной переулок, 1-3, 5-13, 15; ул. Школьная, 24, 18а, 19-29 (нечетные), 30-37, 39-45 (нечетные), 49, 49/12, 57; 1-й Школьный пр-д, 3-8; 2-й Школьный пр-д, 3-6, 8; ул. Ягодная, 29.

Кроме того, с 28 по 30 августа с 9:00 до 14:00 от электричества будут отключать ул. Водопьянова, 1, 10, и Пензенский областной противотуберкулезный диспансер на Ново-Тамбовской.

29 августа ресурс исчезнет в Согласии и на ГПЗ.

С 8:50 до 15:00 отключение коснется адресов:

- 1-й Калужский пр-д, 1/5, 5-14, 16, 18-24, 26, 28-34, 49, 51; 2-й Калужский пр-д, 5-17, 19-25, 29, 31-34; 3-й Калужский пр-д, 1, 1а, 3-26, 28-33;

- ул. Касторная, 33, 35, 37-54, 56, 58, 60; ул. Марата, 19-37 (нечетные), 38-40, 42-44, 46, 46а, 46в, 50, 50а, 50Б, 54, 56, 60, 64-82 (четные), 82а, 96, 98, з/у 37а; ул. Омская, 1-16, 18-22; ул. 2-я Светлая, 24-38 (четные), 39-50, 51-59 (нечетные); ул. Согласие, 1-10, 12.

С 9:00 до 11:00 света не будет в СНТ «Дубки», на ул. Добролюбова, 2, 2а, 2 стр.; ул. Измайлова, 90; ул. Пилотной, 1, 16-22 (четные), 23, 24-30 (четные), 31-44, 46-52, 54-58, 60, 62-64, 65, 66-69, 72-102(четные), з/у 47Б, з/у 100Б.

30 августа электроэнергию отключат в Заре и на Окружной.

С 8:50 до 12:00 света не будет по адресам:

- ул. Владимира Квышко, 51, 72, 74; ул. Дмитрия Шорникова, 52, 55, 63, 74, з/у 70; ул. Новоселов 0, уч. 1336, уч.: 349, 399, 463, 477, 560; ул. Сергея Кустова, уч. 33, 61; ул. СНТ «Заря» (Заря), уч.: 346, 391, 394, 402, 412, 421, 423, 458, 465, 468, 470, 471, 472, 473, 475, 476, 482, 487, 489, 492, 496, 539, 547, 553, 554, 556, 566, 567, 569, 570, 606, 613, 617, 620, 625, 630, 631,633, 634, з/у 414;

- ул. Зеленая Горка, 33, 35, 37, 37а, 49, 55, 102 стр., з/у 47; 3-й Земляничный пр-д, 45, 47, 51; ул. мкр. № 1 «Заря-2», стр.: 32, 72, 105, 114, 117, 122, 123, 124; 4-й пр-д Мозжухина, 26, 28, 30, 32, 34; 5-й пр-д Мозжухина, 1, 11, 26; 6-й пр-д Мозжухина, 3-9, 11, 13, 15, 18, 19, 22, 23, з/у 10; 7-й пр-д Мозжухина, 21; ул. Мозжухина, 28, 30, стр. 115; ул. СНТ «Заря» (Заря), стр. 94.

С 13:00 до 15:00 электроэнергию отключат по адресам:

- ул. Окружная, 12а; ул. Загородная, 1-17, 18, 19, 21, 21а, 23, 25, 27; ул. Костычева, 2-7, 9, 10, 12, 14, 16; 1-й Литовский пр-д, 5, стр. 7; 2-й Литовский пр-д, 5-9, 11; 3-й Литовский пр-д, 3, 5-8, 10, 12; ул. Окружная, 8, 10, 24, 24а, 26, 26а, 28.

С 9:00 до 16:00 света не будет на ул. Вяземского, 21, 23, 25.