Пользователей Telegram обманывают, используя арест Дурова

26.08.2024 | 13:23

Мошенники решили использовать арест основателя Telegram Павла Дурова в новой схеме обмана. Они выдают себя за службу поддержки мессенджера, предлагают пользователям «сохранить личные данные» и перенести их на «безопасный ресурс».

«Потенциальной жертве направляется ссылка, по которой нужно заполнить данные для входа в аккаунт Telegram», - сообщает ТАСС со ссылкой на Роскачество.

Если пользователь выполняет указания мошенников, то они получают полный доступ к его аккаунту, перепискам, фото и видео.

«В связи с последними событиями вокруг мессенджера Telegram ожидается массовая утечка персональных данных. Поэтому рекомендуем пользователям удалить всю чувствительную информацию из мессенджера и проявить особую осторожность в общении с неизвестными «доброжелателями», - заявили в Роскачестве.

Дурова задержали вечером 24 августа во французском аэропорту Ле Бурже, куда он прибыл из Азербайджана. Бизнесмена поместили под стражу. Правоохранительные органы считают Дурова соучастником незаконного оборота наркотиков, преступлений против детей и мошенничества из-за недостаточной модерации в Telegram, отказа сотрудничать с силовыми ведомствами, а также возможности пересылать в мессенджере криптовалюту, сообщал телеканал TF1.