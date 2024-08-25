Льготы детям на железнодорожные билеты собираются пересмотреть

25.08.2024 | 14:28

Минтранс РФ хочет внести изменения в систему льгот для детей 10-18 лет на проезд в поездах. Ведомство намерено ввести 50%-ю скидку на билеты в плацкартные и общие вагоны, двухэтажные пассажирские составы с четырехместными купе.

Соответствующий проект постановления размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Сейчас предоставление льгот несовершеннолетним неоднородно. Детей до 5 лет перевозят бесплатно, до 10 лет - по специальному тарифу (35% от билета для взрослого). Ребята от 10 до 17 лет имеют льготу на проезд только с сентября по май и при условии, что учатся в школе и могут представить справку от образовательного учреждения. Вне льготной системы оказываются дети, находящиеся на семейном, домашнем обучении.

Изменения, предлагаемые Минтрансом, этот недочет устраняют. Дети 10-18 лет будут иметь скидку на проезд в течение всего года, вне зависимости от того, каким образом и где они обучаются. Справку из образовательных учреждений у них не потребуют.

Предположительно, документ вступит в силу в январе 2025 года.