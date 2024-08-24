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Общество

Спасатели напомнили грибникам правила тихой охоты

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Сотни жителей Пензенской области по выходным устремляются на сбор даров природы. В главном региональном управлении МЧС напомнили несколько правил, которые помогут не потеряться в чаще и вернуться домой с лесным урожаем.

Перед походом следует предупредить родных, в каких местах планируется сбор грибов, и назначить контрольное время возвращения. Баланс сотового телефона следует пополнить, а батарею - полностью зарядить.

С собой нужно взять нож, карту местности (чем подробнее, тем лучше), компас, небольшой запас калорийных продуктов, например шоколад и печенье, воду и, при возможности, охотничьи спички, которые горят даже при небольшом дожде.

«Мало кто знает, что часы могут заменить в лесу компас. Расстояние между цифрами 12 и часовой стрелкой, направленной на солнце, нужно разделить пополам. Если через эту точку и центр циферблата мысленно провести прямую, то ее конец, нацеленный в сторону солнца, будет показывать направление на юг», - поделились секретом спасатели.

Одежду стоит предпочесть не камуфляжную (ее не видно уже с 3 метров), а яркую - красного, белого, оранжевого цвета. Желательно, чтобы на ней были светоотражающие полоски.

Если есть хронические заболевания, необходимо взять лекарства.

В ведомстве напомнили: ориентирование «по мху» или «по муравейнику» ненадежно, такие приметы работают нечетко. Не следует уходить со знакомого маршрута, срезать углы по незнакомой местности.

«Если светит солнце, заблудиться практически невозможно. А вот когда небо закрыто плотными тучами, тогда сориентироваться сложно. Не ориентируйтесь по светлым пятнам в облаках - якобы «солнце». Там они просто тоньше. Если стоит пасмурная ветреная погода, перед входом в лес запомните направление движения облаков», - советуют специалисты.

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