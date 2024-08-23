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Общество

Биолог: Некоторыми ягодами можно отравиться насмерть

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Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Татьяна Алексеева рассказала NEWS.ru, какие ягоды представляют опасность для здоровья человека.

Так, ягоды бузины травяной внешне похожи на плоды черемухи. В них содержится амигдалин, который в организме человека превращается в синильную кислоту. Токсичными считаются незрелые ягоды.

Вороний глаз - травянистое растение с одиночными черными блестящими плодами, похожими на голубику или чернику. Ядовиты все части растения.

Также полностью ядовито волчье лыко, напоминающее облепиху. Даже от соприкосновения с ним на коже появляются волдыри. Первые симптомы при отравлении - жжение во рту и носовой полости, отек губ и лица.

Ягоды белладонны фиолетово-черные (иногда желтые) и похожи на мелкую вишню, сладковатые на вкус. Они содержат атропин, поэтому признаками отравления считаются расширение зрачков и сухость во рту.

Ягоды воронца колосистого и воронца красноплодного напоминают красную или черноплодную рябину. Из-за неприятного запаха воронец называют «вонючкой». У обоих видов ядовиты все части, сок может вызывать ожоги.

Татьяна Алексеева предупредила: самые ядовитые ягоды - белладонна и вороний глаз, ими можно отравиться насмерть.

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Источник — фото pxhere.com
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