24 августа пензенцы смогут насладиться летней погодой

23.08.2024 | 22:00

В субботу, 24 августа, пензенцев ждет жаркий летний день. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Согласно данным синоптиков, столбики термометров ночью покажут +13...+15 градусов, а днем поднимутся до отметок +28...+30.

Ветер подует с юго-запада со скоростью до 11 м/с.

По словам начальника отдела прогнозирования Светланы Иванковой, с 24 по 26 августа по территории региона пройдет атмосферный фронт.

«Субботним днем и ночью воскресенья в отдельных районах ожидаются кратковременные дожди с грозами и усилением ветра. В оставшееся время на улице солнечно и тепло», - сообщила она.

24 августа в народном календаре - день Евпатия Коловрата. Считалось, что если погода будет безветренной, то теплые дни продлятся до осени. А дождь на рассвете - к пасмурной и мокрой неделе.