Жителям Кривошеевки больше не придется бояться гнилых столбов

22.08.2024 | 21:14

В селе Кривошеевка Нижнеломовского района после вмешательства прокуратуры разобрались с деревянными столбами линий электропередач. Прежде их состояние вызывало у местных ужас.

Опоры стоят вблизи домов. Столбы сгнили, провода провисли, а рядом - деревья, давно не знавшие опиловки. Все вместе создавало угрозу для безопасности жителей.

«С целью устранения нарушений Нижнеломовский межрайонный прокурор внес руководителю сетевой организации представление», - рассказали в прокуратуре Пензенской области.

После этого ресурсники взялись за дело: начали устанавливать резервные опоры и менять старые, натягивать провода и обрезать растения.

Прокуратура будет следить за результатом.