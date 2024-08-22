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Общество

Жителям Кривошеевки больше не придется бояться гнилых столбов

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В селе Кривошеевка Нижнеломовского района после вмешательства прокуратуры разобрались с деревянными столбами линий электропередач. Прежде их состояние вызывало у местных ужас.

Опоры стоят вблизи домов. Столбы сгнили, провода провисли, а рядом - деревья, давно не знавшие опиловки. Все вместе создавало угрозу для безопасности жителей.

«С целью устранения нарушений Нижнеломовский межрайонный прокурор внес руководителю сетевой организации представление», - рассказали в прокуратуре Пензенской области.

После этого ресурсники взялись за дело: начали устанавливать резервные опоры и менять старые, натягивать провода и обрезать растения.

Прокуратура будет следить за результатом.

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