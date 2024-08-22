Гастроэнтеролог не советует чистить шкурку огурца

22.08.2024 | 08:18

Август - сезон огурцов: их едят сырыми и малосольными, заготавливают на зиму в соленом и маринованном виде. Гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала «Известиям», в каких случаях огурцы можно есть вдоволь, а когда их употребление лучше ограничить.

По словам врача, огурцы на 95–97% состоят из воды, что помогает поддерживать водный баланс. В них есть витамины C, K, B5 и минералы - калий, магний, марганец, медь, а также антиоксиданты - флавоноиды, танины и каротиноиды.

«Овощ содержит всего 15-18 калорий в 100 г. Это значит, что он прекрасно подходит для людей, которые следят за своим весом. По сути, это тот самый продукт из шуток про диеты, который нужно «съесть, чтобы похудеть». Он не только низкокалориен, но и содержит клетчатку, которая улучшает работу кишечника, помогая организму лучше усваивать полезные вещества из других продуктов и быстрее выводить все лишнее», - рассказала гастроэнтеролог.

По ее словам, лучше всего есть огурцы сырыми. Их следует хорошо помыть, а вот чистить шкурку не нужно: именно она содержит больше всего клетчатки и полезных веществ.

Можно сделать полезный освежающий напиток - огуречную воду. «Нужно нарезать огурец тонкими ломтиками, положить их в кувшин и залить холодной питьевой водой. Для аромата можно добавить в напиток несколько ломтиков лимона или лайма, листья мяты или базилика. Затем кувшин нужно поставить в холодильник. Чем дольше вода настаивается, тем насыщеннее будет вкус», - поделилась рецептом Екатерина Кашух.

Огурцы можно использовать и как косметическое средство - сделать маску или положить на кожу пару кружочков. Это поможет снять воспаление и отечность, улучшить цвет лица.

Врач предупредила, что употребление соленых и маринованных огурцов следует ограничить: в них содержится много соли, негативно влияющей на почки и сердце, вызывающей жажду и приводящей к задержке жидкости в организме.

В рацион детей огурцы можно вводить с 8-10 месяцев, но понемногу, так как клетчатка может вызывать у младенцев вздутие живота и дискомфорт.

Екатерина Кашух предупредила, что ограничить употребление огурцов следует пациентам с хроническим панкреатитом, заболеваниями почек и мочевыводящих путей, так как овощ дает дополнительную нагрузку на органы пищеварительной и мочевыделительной систем.