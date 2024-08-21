Гастроэнтеролог: Молодую кукурузу лучше отваривать или запекать

21.08.2024 | 08:01

Август - время, когда зерна созревающей кукурузы особенно сладкие и сочные. Они богаты клетчаткой, белками и углеводами, витаминами группы B, влияющими на нервную систему, и витамином C, укрепляющим иммунитет. Кроме того, в молодой кукурузе содержатся полезные для зрения каротиноиды, а также минералы - кальций, магний, калий и фосфор.

Об этом »Известиям» рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

По ее словам, официальных рекомендаций о количестве потребляемой кукурузы не существует, однако здоровым взрослым людям следует съедать не более двух початков в день.

«Для детей до года, особенно если кукуруза только вводится в рацион, рекомендуется начинать с одной маленькой порции (например, одну-две столовые ложки пюре или кукурузной каши). Если кукуруза переносится хорошо, ее количество в рационе можно увеличивать. При этом важно помнить, что кукуруза должна быть приготовлена до мягкости или нарезана на мелкие кусочки, чтобы ребенок случайно не подавился зернышком», - предупредила Екатерина Кашух.

Гастроэнтеролог также отметила, что в сыром виде кукуруза подходит не всем: большое количество грубой клетчатки может тяжело перевариваться и вызывать боли в животе и вздутие. Термическая обработка размягчает клетчатку, поэтому початки лучше отварить, запечь в духовке или на гриле.

Екатерина Кашух предупредила: в процессе хранения кукуруза постепенно теряет полезные свойства. Лучше всего поместить початки в вентилируемый контейнер, пакет или обернуть влажной тканью и положить в холодильник. Так она может храниться 3-5 дней.

Если молодую кукурузу нужно сохранить на более длительный срок, ее можно заморозить. Для этого початки предварительно бланшируют - опускают в кипяток на 3–4 минуты, затем быстро охлаждают в воде и обсушивают. В таком виде кукуруза может храниться в морозильной камере до полугода.