Сетевое издание|18+|Среда|21 авг 2024|14:52
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+23oC
+24oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Гастроэнтеролог: Молодую кукурузу лучше отваривать или запекать

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Август - время, когда зерна созревающей кукурузы особенно сладкие и сочные. Они богаты клетчаткой, белками и углеводами, витаминами группы B, влияющими на нервную систему, и витамином C, укрепляющим иммунитет. Кроме того, в молодой кукурузе содержатся полезные для зрения каротиноиды, а также минералы - кальций, магний, калий и фосфор.

Об этом »Известиям» рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

По ее словам, официальных рекомендаций о количестве потребляемой кукурузы не существует, однако здоровым взрослым людям следует съедать не более двух початков в день.

«Для детей до года, особенно если кукуруза только вводится в рацион, рекомендуется начинать с одной маленькой порции (например, одну-две столовые ложки пюре или кукурузной каши). Если кукуруза переносится хорошо, ее количество в рационе можно увеличивать. При этом важно помнить, что кукуруза должна быть приготовлена до мягкости или нарезана на мелкие кусочки, чтобы ребенок случайно не подавился зернышком», - предупредила Екатерина Кашух.

Гастроэнтеролог также отметила, что в сыром виде кукуруза подходит не всем: большое количество грубой клетчатки может тяжело перевариваться и вызывать боли в животе и вздутие. Термическая обработка размягчает клетчатку, поэтому початки лучше отварить, запечь в духовке или на гриле.

Екатерина Кашух предупредила: в процессе хранения кукуруза постепенно теряет полезные свойства. Лучше всего поместить початки в вентилируемый контейнер, пакет или обернуть влажной тканью и положить в холодильник. Так она может храниться 3-5 дней.

Если молодую кукурузу нужно сохранить на более длительный срок, ее можно заморозить. Для этого початки предварительно бланшируют - опускают в кипяток на 3–4 минуты, затем быстро охлаждают в воде и обсушивают. В таком виде кукуруза может храниться в морозильной камере до полугода.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте