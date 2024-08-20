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Общество

В Пензе трое осужденных поверили в Иисуса Христа

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Трое пензенских осужденных приняли Иисуса Христа как своего Спасителя и окрестились за решеткой. Таинство прошло в храме во имя иконы Божией Матери «Взыскание погибших» при исправительной колонии № 7 на проспекте Победы.

Перед крещением осужденные прочитали специальную литературу и выучили молитвы. Также с ними провели просветительскую работу, рассказали в пресс-службе областного УФСИН России.

«С начала этого года в учреждениях уголовно-исполнительной системы региона покрестилось более 10 осужденных», - отметил помощник начальника УФСИН по организации работы с верующими протоиерей Антоний.

В Пензе трое осужденных поверили в Иисуса Христа

Но не только православными могут стать преступники в пензенских колониях. В учреждениях есть осужденные, которые исповедуют другие традиционные религии. Им разрешают встречаться с представителями различных конфессий.

«Также заключенные имеют право получать наставления и благословения, приобретать знания об историческом наследии вероучений», - подчеркнули в УФСИН.

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Источник — фото областного УФСИН России
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