В детских поликлиниках Пензы стартовала вакцинация от гриппа

20.08.2024 | 20:27

Со вторника, 20 августа, в детских поликлиниках Пензы можно сделать прививку от гриппа. Медучреждения получили четырехвалентную инактивированную вакцину «Ультрикс Квадри».

Как сообщили в ГБУЗ «Городская детская поликлиника», в августе - начале сентября в приоритетном порядке привьют малышей в возрасте от 6 месяцев до 3 лет (вакцинация двукратная, с интервалом в 28 дней), воспитанников детсадов и неорганизованных дошкольников, в том числе с хроническими заболеваниями, младших школьников.

Прививки делают по вторникам и четвергам после осмотра педиатром. Иммунитет вырабатывается около 2 недель.

«Защита активна в течение следующих 12 месяцев», - отметили специалисты.

Они добавили, что дети легко переносят препарат. Вакцина снижает вероятность заразиться другими ОРВИ, что поможет часто болеющим маленьким пензенцам.