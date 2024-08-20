Составлен рейтинг самых электромобильных регионов

20.08.2024 | 13:44

Лидерами по числу продаж электрокаров на тысячу жителей стали Москва и Калининградская область. Регионы с наибольшей долей электромобилей определили эксперты банков ВТБ, «Открытие» и компании «Автомаркетолог», проанализировав данные регистрации новых машин в ГИБДД.

В абсолютном выражении первое место по продажам электрокаров * тоже занимает столица. По итогам семи месяцев 2024 года в Москве было зарегистрировано более 4,6 тысячи новых машин с электродвигателем. На втором месте с заметным отрывом от лидера - Московская область (867 ед.). Третий результат демонстрирует Санкт-Петербург, жители которого приобрели за январь - июль 707 электромобилей. Топ-5 самых крупных рынков сбыта новых «электричек» дополняют Краснодарский край (705 авто) и Калининградская область (391 ед.).

В целом по России продажи новых электромобилей по итогам семи месяцев составили более 11,7 тысячи штук, что более чем вдвое превышает прошлогодний результат, сообщили в пресс-службе ВТБ.

Лидерскую позицию в сегменте занимает Zeekr - бренд, который официально не представлен на нашем рынке и поставляется по каналам параллельного импорта. За январь - июль россияне приобрели около 5 тысяч электромобилей Zeekr против 448 ед. за аналогичный период прошлого года.

Второе место у российского бренда Evolute, показавшего небольшой спад продаж к 2023 году - с 1 034 до 883 штук соответственно. Третью позицию занимает Volkswagen (860 автомобилей, годом ранее - 1 116 машин). Четвертым стал «Москвич», показавший рост год к году с 176 до 789 ед. Замыкает топ-5 марок рынка «электричек» американский бренд Tesla: за семь месяцев 2024 года проданы 534 новые «Теслы» против 760, реализованных годом ранее.

«Модельный ряд электрокаров расширяется, государство стимулирует интерес к такому транспорту, поэтому, конечно, спрос россиян на «электрички» растет. Если смотреть на брендовый состав, можно сделать вывод, что этот сегмент рынка пополняется за счет параллельного импорта. В первой десятке большую представленность имеют китайские автопроизводители: 4 бренда из 10 - это марки из КНР. На долю российских электрокаров приходится 14% от всех проданных за семь месяцев «электричек», - прокомментировал вице-президент, начальник партнерских продаж автокредитов ВТБ Владимир Высоцкий.

Он добавил, что в условиях повышенного спроса россиян на электротранспорт задача участников рынка не только быть проводниками инициатив государства, но и усиливать их собственными проектами.

«Несмотря на заметный рост продаж электромобилей, такие машины все еще занимают небольшую долю в объеме всего авторынка. По итогам семи месяцев 2024 года доля электрокаров составила 1,4% от всех продаж новых авто в России. Эта доля немного выросла относительно аналогичного периода прошлого года, когда она составляла 1,1% от всех проданных авто», - отметила исполнительный директор «Автомаркетолога» Татьяна Акимова.

* При подготовке рейтинга рассматривались только электрокары, гибридные авто не учитывались.