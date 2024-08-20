Пензенские специалисты лесного хозяйства получили новую технику

20.08.2024 | 19:05

Во вторник, 20 августа, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко передал специалистам лесного хозяйства новую лесопатрульную и лесопожарную технику.

Спецтранспорт - 11 отечественных автомобилей и 2 мотоцикла - будут использовать для защиты лесной территории, которая занимает в регионе почти четверть всей его площади.

«Лес - наш экономический и экологический ресурс. В течение последних 5 лет благодаря поддержке президента мы закупили по нацпроекту «Экология» 97 спецмашин, почти полностью обновив автопарк наших лесничеств», - сообщил губернатор на своих страницах в соцсетях.

Результат есть: в 2024 году на территории Пензенской области не допущено крупных лесных пожаров.

«Более того, благодаря качественной работе лесников и транспорту, который имеется у специалистов, удалось сократить почти в 3 раза площадь, пройденную огнем, а также в 2 раза - объем незаконных рубок лесных насаждений», - уточнил Олег Мельниченко.