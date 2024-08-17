В Пензенской области выявлена африканская чума свиней

17.08.2024 | 11:41

В Пензенской области выявлены очаги африканской чумы свиней. Из-за этого на границе региона с Мордовией размещены 2 передвижных круглосуточных контрольно-пропускных поста для досмотра транспорта.

Об этом сообщается на официальном портале органов государственной власти Республики Мордовия.

Круглосуточные КПП работают в селе Кашаево Инсарского муниципального района и у поста ГАИ на автодороге Р-158 в Рузаевском районе.

Автомобили досматривают специалисты Государственного комитета по ветеринарии РМ и Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области, а также инспекторы ГАИ.

Их задача - пресекать перевозки грузов, подконтрольных Госветнадзору, без ветеринарных сопроводительных документов, в том числе несанкционированное перемещение животных и птицы, а также продукции свиноводства, не прошедшей термическую обработку.