В Пензенской области выявлена африканская чума свиней

В Пензенской области выявлены очаги африканской чумы свиней. Из-за этого на границе региона с Мордовией размещены 2 передвижных круглосуточных контрольно-пропускных поста для досмотра транспорта.
Об этом сообщается на официальном портале органов государственной власти Республики Мордовия.
Круглосуточные КПП работают в селе Кашаево Инсарского муниципального района и у поста ГАИ на автодороге Р-158 в Рузаевском районе.
Автомобили досматривают специалисты Государственного комитета по ветеринарии РМ и Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области, а также инспекторы ГАИ.
Их задача - пресекать перевозки грузов, подконтрольных Госветнадзору, без ветеринарных сопроводительных документов, в том числе несанкционированное перемещение животных и птицы, а также продукции свиноводства, не прошедшей термическую обработку.