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Общество

В Пензенской области выявлена африканская чума свиней

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В Пензенской области выявлены очаги африканской чумы свиней. Из-за этого на границе региона с Мордовией размещены 2 передвижных круглосуточных контрольно-пропускных поста для досмотра транспорта.

Об этом сообщается на официальном портале органов государственной власти Республики Мордовия.

В Пензенской области выявлена африканская чума свиней

Круглосуточные КПП работают в селе Кашаево Инсарского муниципального района и у поста ГАИ на автодороге Р-158 в Рузаевском районе.

Автомобили досматривают специалисты Государственного комитета по ветеринарии РМ и Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области, а также инспекторы ГАИ.

В Пензенской области выявлена африканская чума свиней

Их задача - пресекать перевозки грузов, подконтрольных Госветнадзору, без ветеринарных сопроводительных документов, в том числе несанкционированное перемещение животных и птицы, а также продукции свиноводства, не прошедшей термическую обработку.

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Источник — фото с портала органов госвласти РМ
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