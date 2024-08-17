Пензенцев ждут прохладная ночь и теплый день

17.08.2024 | 16:35

В воскресенье, 18 августа, синоптики прогнозируют в Пензенской области не слишком комфортную погоду для любителей свежего воздуха, прогулок по лесу или труда на земле.

По данным Приволжского УГМС, в течение суток облачность будет переменной, ожидается кратковременный дождь, возможна гроза.

Скорость ветра составит 7-12 м/с. Он будет дуть с запада.

Ночью температура воздуха составит +10...+15 градусов, днем термометр покажет +24...+28.

В этот день наши предки определяли погоду на ближайшее время. Для этого они на закате выходили в поле и кричали изо всех сил: при далеком эхе ждали солнца, при близком - дождя.