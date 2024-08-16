Жительниц области бесплатно проверят на рак молочной железы

16.08.2024 | 19:36

Жительниц Пензенской области старше 40 лет приглашают бесплатно обследоваться на рак молочной железы.

С 19 по 23 августа в онкологическом диспансере на проспекте Строителей, 37а, будут ждать женщин, не проходивших маммографию в течение года или более.

Требуется предварительно записаться по номеру 8 (937) 422-64-54. Звонки принимаются с понедельника по пятницу с 11:00 до 14:00.

«При посещении необходимо иметь паспорт, страховой медицинский полис и СНИЛС», - рассказали в региональном минздраве.

Кроме того, жительницы области могут пройти маммографию по записи в дополнительный день - субботу, 24 августа. С 8:00 до 13:00 пензячек примут в поликлиниках № 1, 2, 3, 4, 6, 9, 11 и 14.

В те же часы обследования будут проводить в Башмаковской и Белинской районных больницах, в Бессоновской - с 9:00 до 15:00, Каменской - 8:00 до 12:00, Колышлейской с 8:00 до 14:00.

Кузнецкая центральная районная больница примет желающих с 8:00 до 14:00. Их ждут в поликлиниках № 1, 2, 3 и 4.

В Пензенской районной больнице обследования будут проводить с 8:00 до 14:00, Сердобской - с 8:00 до 15:00, в Тамалинской участковой больнице - с 9:00 до 11:00.