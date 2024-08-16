Сетевое издание|18+|Пятница|16 авг 2024|23:54
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+22oC
+23oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

Жительниц области бесплатно проверят на рак молочной железы

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Жительниц Пензенской области старше 40 лет приглашают бесплатно обследоваться на рак молочной железы.

С 19 по 23 августа в онкологическом диспансере на проспекте Строителей, 37а, будут ждать женщин, не проходивших маммографию в течение года или более.

Требуется предварительно записаться по номеру 8 (937) 422-64-54. Звонки принимаются с понедельника по пятницу с 11:00 до 14:00.

«При посещении необходимо иметь паспорт, страховой медицинский полис и СНИЛС», - рассказали в региональном минздраве.

Кроме того, жительницы области могут пройти маммографию по записи в дополнительный день - субботу, 24 августа. С 8:00 до 13:00 пензячек примут в поликлиниках № 1, 2, 3, 4, 6, 9, 11 и 14.

В те же часы обследования будут проводить в Башмаковской и Белинской районных больницах, в Бессоновской - с 9:00 до 15:00, Каменской - 8:00 до 12:00, Колышлейской с 8:00 до 14:00.

Кузнецкая центральная районная больница примет желающих с 8:00 до 14:00. Их ждут в поликлиниках № 1, 2, 3 и 4.

В Пензенской районной больнице обследования будут проводить с 8:00 до 14:00, Сердобской - с 8:00 до 15:00, в Тамалинской участковой больнице - с 9:00 до 11:00.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте