В больнице на улице Гагарина в Пензе ремонтируют вход

14.08.2024 | 11:42

В скором времени вход в лечебный корпус клинической больницы № 6 имени Г. А. Захарьина, расположенный на улице Гагарина, 24, станет удобнее и эстетичнее.

Строители демонтируют лестничный марш, восстановят и усилят фундамент входной группы, отремонтируют опорные конструкции и облагородят прилегающие стены. Кроме того, будет обновлена тротуарная плитка.

Предварительная стоимость приведения в порядок входной группы составила порядка 135 тысяч рублей. Средства больница выделила из своего бюджета.

«Подрядная организация зарекомендовала себя как ответственная, с соблюдением всех сроков и хорошим качеством выполняемых работ. Ремонт планируют завершить к концу августа», - сообщили в Министерстве здравоохранения Пензенской области.

В апреле в административном корпусе больницы № 6 обновили крыльцо. На это из собственных средств медучреждения направили порядка 200 тысяч рублей.