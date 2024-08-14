Призывникам предлагают присваивать статус ветеранов за защиту России

14.08.2024 | 08:41

На отзыв в правительство направлен законопроект о присвоении статуса ветерана боевых действий призывникам и контрактникам, отражающим атаки на территорию России. Его разработал депутат Госдумы Ярослав Нилов.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ.

«Наравне с военнослужащими органов Федеральной службы безопасности в боевых действиях, связанных с отражением вооруженного нападения и вторжением на территорию Российской Федерации, принимали участие и военнослужащие Минобороны России, а также Росгвардии. При этом проявили стойкость, мужество и героизм, в связи с чем достойны звания «ветеран боевых действий», - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Также этим военнослужащим, раненным при выполнении боевых задач, предлагается присваивать статус «инвалид войны».

Ранее Нилов направил министру обороны РФ Андрею Белоусову предложение отнести к ветеранам и инвалидам боевых действий военнослужащих по призыву или по контракту, которые отражают вооруженные вторжения на территорию РФ, например в Курской и Белгородской областях.