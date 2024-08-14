Сетевое издание|18+|Среда|14 авг 2024|23:17
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+19oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

Призывникам предлагают присваивать статус ветеранов за защиту России

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


На отзыв в правительство направлен законопроект о присвоении статуса ветерана боевых действий призывникам и контрактникам, отражающим атаки на территорию России. Его разработал депутат Госдумы Ярослав Нилов.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ.

«Наравне с военнослужащими органов Федеральной службы безопасности в боевых действиях, связанных с отражением вооруженного нападения и вторжением на территорию Российской Федерации, принимали участие и военнослужащие Минобороны России, а также Росгвардии. При этом проявили стойкость, мужество и героизм, в связи с чем достойны звания «ветеран боевых действий», - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Также этим военнослужащим, раненным при выполнении боевых задач, предлагается присваивать статус «инвалид войны».

Ранее Нилов направил министру обороны РФ Андрею Белоусову предложение отнести к ветеранам и инвалидам боевых действий военнослужащих по призыву или по контракту, которые отражают вооруженные вторжения на территорию РФ, например в Курской и Белгородской областях.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте