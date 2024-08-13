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Общество

В России хотят разрешить подсудимым уходить на СВО

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Верховный суд России предложил предоставить заключившим контракт с Минобороны или призванным по мобилизации возможность освобождения от уголовной ответственности не только на стадии следствия и после вынесения приговора, но и на стадии суда.

Соответствующий законопроект был представлен на Пленуме ВС РФ для внесения в Госдуму во вторник, 13 августа.

Сейчас в случае призыва или подписания контракта рассмотрение уголовного дела приостанавливают. Обвиняемый отправляется на СВО, и при получении государственной награды, достижении предельного возраста, увольнения со службы по состоянию здоровья или по завершении боевых действий процесс будет закрыт.

Законопроект предусматривает возможность приостанавливать дела и освобождать подсудимых по ходатайству командования воинской части.

«Действие закона не распространяется на осужденных за педофилию, террористические и экстремистские преступления, а также по еще некоторым статьям», - учтоняет РИА Новости.

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