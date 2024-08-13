Родителей пензенских школьников хотят учить оказанию первой помощи

13.08.2024 | 18:57

В Пензе активизируют программу обучения детей плаванию. Такое распоряжение отдал губернатор Олег Мельниченко на заседании областного правительства во вторник, 13 августа.

Министр ЖКХ и ГЗН Михаил Панюхин доложил, что из-за жаркой погоды в этом году число происшествий на воде увеличилось. В качестве основных причин он назвал несоблюдение отдыхающими правил безопасности и неумение плавать.

«Проведите в каждом учебном заведении диагностику - не только кто умеет, но, главное, кто не умеет плавать, чтобы обратить на этих детей особое внимание. Из населенных пунктов, где бассейнов нет, организуйте для ребят поездки в спорткомплексы», - потребовал губернатор.

Олег Мельниченко также поставил задачу подготовить для родителей школьников проект по обучению навыкам оказания первой медицинской помощи.

«Нужно какой-то всеобуч родительский делать. В советских школах практиковалось, на родительские собрания приглашали специалистов, проводили практические занятия. Что мешает организовать что-то подобное сейчас?» - пояснил свою мысль глава региона.

Подготовить программу для студентов, школьников и их родителей поручено Министерству образования Пензенской области под кураторством зампреда правительства Олега Ягова. Ее должны запустить в новом учебном году.

«В течение минувшего учебного года в 17 бассейнах шли занятия по обучению плаванию школьников Пензенской области в рамках регионального проекта «Учусь плавать!». Организовано 142 группы, в которых занимается более 2 тысяч детей. Разработана дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Учусь плавать!», благодаря которой расширен возрастной диапазон детей для обучения - с 7 до 15 лет, а также увеличен учебный объем - до 36 часов», - сообщили в областном правительстве.