В р. п. Чаадаевка возвели новую хоккейную коробку

12.08.2024 | 14:08

На улице Строителей в районном поселке Чаадаевка появилась новая хоккейная коробка.

Основание площадки сделали из прочного щебня. Борта установили отличающиеся высокой ударопрочностью.

Механизмы открытия калиток для въезда техники и прохода игроков также должны прослужить долго - благодаря холодному цинкованию подвижных элементов.

«Хоккейная коробка изготовлена из качественных материалов. Жесткий металлический каркас выполнен из конструкционной стали», - сообщили в областном министерстве ЖКХ и ГЗН со ссылкой на компанию-подрядчика.

На коробку потратили 1 242 609 рублей 77 копеек. Источником финансирования выступил местный бюджет.