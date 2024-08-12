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Общество

В р. п. Чаадаевка возвели новую хоккейную коробку

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На улице Строителей в районном поселке Чаадаевка появилась новая хоккейная коробка.

Основание площадки сделали из прочного щебня. Борта установили отличающиеся высокой ударопрочностью.

Механизмы открытия калиток для въезда техники и прохода игроков также должны прослужить долго - благодаря холодному цинкованию подвижных элементов.

«Хоккейная коробка изготовлена из качественных материалов. Жесткий металлический каркас выполнен из конструкционной стали», - сообщили в областном министерстве ЖКХ и ГЗН со ссылкой на компанию-подрядчика.

На коробку потратили 1 242 609 рублей 77 копеек. Источником финансирования выступил местный бюджет.

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Источник — фото областного министерства ЖКХ и ГЗН
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