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Общество

В Пензенской области понизился показатель рождаемости

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В июне в Пензенской области умерли 1 489 человек. Это на 64 больше, чем за тот же месяц 2023-го (1 425). Такую статистику обнародовал Росстат.

В первый летний месяц в регионе родилось 618 малышей, что на 88 меньше, чем в соответствующий период 2023-го (706). В июне зарегистрировали 4 случая смерти ребенка до года (5 - за тот же месяц 2023-го).

Естественная убыль населения - 871 человек (719 - за июнь 2023 года).

Всего за полгода в области скончались 9 972 человека (9 248 - за аналогичный период 2023-го), родилось 3 886 детей (4 006). Естественная убыль населения составила 6 086 (5 242).

С января по июнь в Сурском крае повысился коэффициент смертности с 15,0 (за аналогичный период 2023-го) до 16,3. Коэффициент рождаемости понизился с 6,5 до 6,3.

За первые 6 месяцев в регионе отношения узаконили 2 619 пар, это на 81 меньше, чем за январь - июнь прошлого года (2 700). Распалось 2 298 семей (2 413). По данным Росстата, на 1 000 браков в области пришлось 877 разводов.

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