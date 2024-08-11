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Общество

Губернатор рассказал о проектах по развитию внутреннего туризма

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В 2024 году в Пензенской области реализуют несколько проектов по развитию внутреннего туризма. Деталями на своих страницах в соцсетях поделился губернатор Олег Мельниченко.

В Мокшанском районе воссоздали Сторожевую башню. Ее намерены превратить в музей. Экспозиция погрузит посетителей в эпоху стрельцов.

Губернатор рассказал о проектах по развитию внутреннего туризма

В поселке Земетчино, который в этом году отметит свое 340-летие, установят фигурки медведей-земцов.

Губернатор рассказал о проектах по развитию внутреннего туризма

«Медведь - символ муниципалитета, он изображен на гербе, а «земец» означает «владелец земли». Образы косолапых-земцов помог сгенерировать искусственный интеллект», - поделился Олег Мельниченко.

Губернатор рассказал о проектах по развитию внутреннего туризма

Проекты воплотят в жизнь на средства из регионального бюджета.

«Мы ежегодно выделяем средства на развитие внутреннего туризма. В этом году было подано 16 заявок, на конкурсной основе финансирование получили 5 районов: Мокшанский, Земетчинский, Сердобский, Наровчатский и Башмаковский», - написал глава региона.

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Источник — фото со страницы Олега Мельниченко во «ВКонтакте»
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