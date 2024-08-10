В Пензенской области вновь пройдут дожди и грозы

10.08.2024 | 17:48

По данным Приволжского УГМС, в воскресенье, 11 августа, в Пензенской области ожидается облачная погода с прояснениями.

Ночью местами, а днем по всей территории региона прогнозируется кратковременный дождь и гроза.

Западный ветер будет дуть со скоростью 8-13 м/с. Ночью температура воздуха будет +10...+15 градусов. Днем термометр покажет +20...+25.

Ночью и утром местами ожидается туман с видимостью менее 500 метров.

Согласно народным приметам, туман в этот день предвещает хороший урожай ячменя и овса. Если он стелится в низинах и в поймах рек, то в лесу вовсю растут грибы. Если же спелый овес вновь зазеленеет - значит, осень будет ненастной.