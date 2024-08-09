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Общество

В детской поликлинике № 6 временно изменится график приема пациентов

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В детской поликлинике № 6, которая располагается в 1-м проезде Рахманинова, 12, в первой половине сентября изменится график приема пациентов из-за ремонта в прививочном и процедурном кабинетах на 2-м этаже.

Он должен начаться 2 сентября, а закончиться до 11-го числа.

На этот период забор крови в кабинете № 204 будет осуществляться с 8:00 до 10:00 по понедельникам, средам и пятницам.

Проводить вакцинацию в кабинете № 204 будут по вторникам и четвергам с 8:00 до 19:30 (дни здорового ребенка).

Что касается реакции Манту, БЦЖ и диаскинтеста, то кабинет № 208 не будет работать во время ремонта.

«Планируйте свои посещения заранее. Приносим свои извинения за временные неудобства», - обратились к пензенцам в ГБУЗ «Городская детская поликлиника».

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