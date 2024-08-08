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Общество

В Пензенской области водителей незаконно штрафовали на трассе М-5

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Водители, которые летом 2022 года были оштрафованы на превышение скорости на трассе М-5 в Городищенском районе, могут вернуть уплаченные деньги.

Речь идет о 711-м километре - там некорректно работал комплекс фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения с 15 июля 2022 года по 20 августа 2022 года, а также о 713-м километре - с 15 июля 2022 года по 23 августа 2022 года.

Технические средства были настроены на фиксацию превышения максимально разрешенной скорости движения в 70 км/ч, что не соответствовало требованиям дорожных знаков, которые разрешали движение со скоростью 90 км/ч.

На некорректную настройку комплексов в 2022 году обратила внимание жительница Городищенского района, которую тогда привлекли к административной ответственности. Она и еще несколько получивших штрафы водителей обратились в суд и добились отмены постановлений ЦАФАП ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

После этого жительница Городищенского района пошла в прокуратуру. Та провела проверку, факты подтвердились.

«Прокуратура внесла представление начальнику УМВД России по Пензенской области. Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, приняты меры к исключению подобных фактов», - сообщила старший помощник прокурора Светлана Артамонова.

В региональном УМВД России при получении жалоб от граждан по указанным основаниям отменяли постановления.

Все водители, которые были незаконно оштрафованы за превышение скорости в обозначенный период на 711-м и 713-м километрах М-5, вправе потребовать отмены постановлений. Им нужно обратиться в орган, которым вынесены решения, с ходатайством о восстановлении срока для их рассмотрения.

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