В Кузнецке на стройке нашли старинные артефакты

07.08.2024 | 18:57

В Кузнецке в месте, где строят коттеджный поселок Нарышкино, нашли множество старинных предметов: монетки различных времен, боеприпасы, подковы.

Также в числе находок - фрагмент револьвера и утюг. Все предметы уже передали в местный музей.

Как сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка, застройщик собирается и дальше сотрудничать с музеем. Так как возведение домов будет продолжаться несколько нет, он надеется найти еще что-нибудь.

Все старинные предметы изучат краеведы, опишут их, а затем организуют выставку.

В июне 2022-го в Вознесенском кафедральном соборе в Кузнецке во время демонтажа центрального купола обнаружили икону. Реликвию нашли в центре купола, в одном из отделений деревянного каркаса.

Икона списана в конце XIX века со знаменитого Феодоровского образа Пресвятой Богородицы, находящегося в Костроме и прославленного чудесами.