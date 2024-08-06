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Общество

Капремонт школы в Шемышейке завершат раньше срока

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В Пензенской области продолжается капитальный ремонт 11 учебных заведений, в том числе пяти школ, которые должны быть сданы в 2025 году. Об этом во вторник, 6 августа, сообщил губернатор Олег Мельниченко на своих страницах в социальных сетях.

«Стремимся идти опережающими темпами, чтобы дети как можно скорее получили комфортные условия для учебы», - обозначил свою позицию глава региона.

Так, на школу в Шемышейке выделили 23 млн рублей, чтобы открыть ее уже 1 сентября.

Капремонт школы в Шемышейке завершат раньше срока

Здание построили в 1987 году. Здесь обучаются 800 школьников и работают 48 педагогов. В 2020-м в школе провели капремонт помещений для центра образования «Точка роста» и актового зала, в 2021-м - медицинского блока. С 2023 года идут ремонтные работы по всему зданию и инженерным сетям. По данным регионального минстроя, готовность объекта составляет 75%.

«Также прорабатываем с Минпросвещения РФ вопрос с тремя школами в Башмаковском районе», - добавил Олег Мельниченко. Речь идет об учебных заведениях в селах Знаменском, Высоком и Никульевка. Их тоже могут сдать раньше срока.

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Источник — фото областного минобра
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