В Госдуме высказались за запрет татуировок несовершеннолетним

05.08.2024 | 11:17

Сразу несколько депутатов Госдумы высказались против татуировок несовершеннолетним. Сейчас им могут нанести наколку, если есть согласие родителей и достигнут возраст 16 лет.

Делают тату подростки и без одобрения законных представителей - у подпольных мастеров, рискуя получить инфекцию.

Зампредседателя Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов готовит законопроект, запрещающий набивать татуировки детям до 18 лет, сообщает «Парламентская газета». «Если человек вырос и ему очень хочется украсить себя неотъемлемым узором советских лагерей и российского уголовного мира, это его право. Но до 18 лет делать татуировки крайне опасно», - заявил он.

Доводов приводится сразу несколько: тот факт, что до 18 лет россияне не принимают многих ответственных решений (не голосуют, например), и влияние наколок на будущую карьеру. Человека с тату могут не взять в госструктуры, силовые ведомства, медучреждения, детсады, школы, банки или в стюардессы.

«К этому явлению, которое сейчас находится на пике своей популярности, я отношусь негативно... Всегда татуировка являлась чем-то маргинальным и не принимающимся в обществе», - высказался против тату член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев. Он назвал законодательное ограничение татуировок до 18 лет справедливой мерой, отметив, что этот вопрос нужно проработать.

Глава Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что против запретов для детей. По ее мнению, если татуировки стали нравственным ориентиром, это беда общества, а не ребенка. Детям нужны другие образцы для подражания, выразила свою точку зрения депутат.

Глава Комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев указал, что нанесение татуировки чревато риском инфицирования гепатитом или иными заболеваниями. Кроме того, важно удостовериться, что мастера используют качественные красители. «К сожалению, чернила для татуировок, особенно самый простой черный цвет, могут быть очень опасными. Это подтверждают и научные исследования. Краски могут содержать канцерогенные амины, которые способны в долгосрочном прогнозе спровоцировать развитие рака», - пояснил он. Депутат добавил, что в приличном салоне никто не будет работать с несовершеннолетними клиентами.

По данным ВЦИОМ, наколки есть у 11% россиян и 27% мечтают их свести.