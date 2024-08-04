Некоторые подарки учителям могут счесть взяткой

04.08.2024 | 09:50

Родители школьников по согласию имеют право скинуться на подарки учителям, воспитателям. Однако некоторые презенты могут расценить как взятку, а за это грозит уголовная ответственность.

Согласно статье 575 Гражданского кодекса, запрещается дарить педагогам подарки, стоимость которых превышает 3 000 рублей.

Как напоминает «Парламентская газета», в целом поборы в школах и детсадах незаконны. Образовательным учреждениям запрещено требовать с родителей деньги на ремонт, уборку помещений и территории, мебель, охрану, игрушки, канцелярию, спортинвентарь и многое другое.

Законно собирать деньги могут для освоения факультативного курса, на материалы для дополнительных уроков, платные образовательные услуги. Отдавать за это деньги или нет - добровольное решение каждого родителя.

Подарки педагогам входят в перечень расходов исключительно по желанию родителей. В списке также сбор денег на развлекательные и культурные мероприятия (экскурсии, походы в кино, театр, музеи, аниматоры на праздники), услуги фотографа и изготовление альбомов, презенты ребятам на выпускной, Новый год, день рождения.

«Если же родителей принуждают сдавать деньги, то первый шаг - написать заявление директору школы и потребовать письменное объяснение, что за суммы предъявляют к оплате, на каком основании и на что планируют потратить. Один экземпляр обязательно надо сохранить себе. Когда никакой реакции нет или, что еще хуже, в ответ начались угрозы и давление, прямая дорога в региональный департамент образования или Рособрнадзор», - пояснило издание.