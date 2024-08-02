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Общество

22 августа пензенцев приглашают на патриотический велопробег

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22 августа на Олимпийской аллее в Пензе состоится традиционный патриотический велопробег, приуроченный ко Дню Государственного флага Российской Федерации.

22 августа пензенцев приглашают на патриотический велопробег

Принять участие могут все желающие. Единственное условие - нужно прийти в футболке белого, синего или красного цвета.

«При отсутствии своего велосипеда или самоката транспортное средство предоставят бесплатно», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

22 августа пензенцев приглашают на патриотический велопробег

Регистрация участников начнется в 11:00 у «Олимпийских колец», велопробег стартует в 12:00.

В это же время на аллее будут проводить мастер-классы и игры с аниматорами, презентовать спортивные организации. Выступят фолк-шоу группа «Зазноба» и солистка парка им. Белинского Ольга Козырева.

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