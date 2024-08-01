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Общество

Прокурор Пензенской области примет жителей Мокшанского района

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Во вторник, 6 августа, прокурор Пензенской области Дмитрий Горшков проведет в Мокшанском районе личный прием граждан по вопросам защиты их прав.

Встреча с жителями состоится с 11:30 до 12:30 в прокуратуре района по адресу: р. п. Мокшан, ул. Охлопкова, 3.

Предварительная запись на прием осуществляется до 4 августа включительно с 9:00 до 18:00 (с перерывом на обед с 13:00 до 13:45) по телефонам: 8 (8412) 36-80-00 (прокуратура Пензенской области), 8 (841-50) 2-21-67 (прокуратура Мокшанского района), а также в кабинете дежурного прокурора прокуратуры области по адресу: г. Пенза, ул. Богданова, д. 7.

На приеме необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.

«Поступившие обращения будут рассмотрены в соответствии с законодательством, при наличии оснований будут приняты меры реагирования», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

24 июля Дмитрий Горшков встречался с жителями Городищенского района.

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