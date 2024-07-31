В следующем году дети не смогут покупать энергетики

31.07.2024 | 15:07

В среду, 31 июля, Госдума РФ приняла закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним сразу во втором и третьем чтениях.

Теперь документ должен одобрить Совет Федерации и подписать Президент РФ. Как сообщается на сайте Госдумы, закон вступит в силу с 1 марта следующего года.

При продаже энергетических напитков продавец, если у него возникли сомнения в совершеннолетии покупателя, будет иметь право потребовать документы.

Запрет на продажу энергетиков детям распространяют на всю страну. При этом регионам предоставят полномочия ограничивать место и время продажи таких напитков на территории субъекта.

Важно отметить, что профильным комитетам еще предстоит разработать законопроект, устанавливающий ответственность за продажу детям тонизирующих напитков.

«Среди молодежи каждый второй потребляет энергетики. Вред таких напитков доказан врачами, они повышают риск гипертонии, развития ишемической болезни сердца, диабета и других заболеваний», - цитирует сайт Госдумы РФ спикера Вячеслава Володина.