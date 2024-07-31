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Общество

На трассе М-5 пензенские сотрудники ДПС нашли 10-летнего мальчика

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10-летний мальчик, гостивший у родственников в Белинском районе, решил отправиться домой, в Нижегородскую область, на велосипеде. Ребенка нашли пензенские сотрудники ДПС на трассе М-5.

Об этом случае на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказала уполномоченная по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова.

Все произошло 24 июля. Полицейские сочли мальчика беспризорным и доставили в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, чтобы ребенок был в безопасности.

«Мной было срочно передано сообщение уполномоченному по правам ребенка в Нижегородской области, которая срочно подключила все другие органы для доставки его родителям», - рассказала Столярова.

28 июля в Пензенскую область прибыл дядя мальчика. Он показал доверенность от матери и забрал племянника домой.

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