Пензенский энтомолог призвал не «плющить» ядовитых пауков

30.07.2024 | 09:49

В Пензенской области активизировались ядовитые пауки. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал старший лаборант кафедры «Зоология и экология» ПГУ, председатель Пензенского отделения Русского энтомологического общества Олег Полумордвинов.

«Внимание: желтосумный колющий паук (Cheiracanthium punctorium), или желтый сак. Один из трех ядовитых пауков Среднего Поволжья. У них сейчас как раз идет поиск самцами самок, которые сидят в гнездах (на траве шары из паутины) днем. Но и самки, и самцы активны ночью (кормятся), могут заползать в дома, сараи, на деревья и т. д.», - написал энтомолог.

Он обратился к жителям области с просьбой быть внимательными и осторожными, показать фото пауков детям и предупредить, что их нельзя трогать руками.

«Был случай: девочка сунула палец в обрезок трубы - а там паук... Ну и тяпнул ее, конечно. Больница однозначно!» - привел он пример.

По словам энтомолога, паук легко прокусывает кожу человека, причем даже самую загрубевшую. Так, мужчина на остановке решил сорвать квиток объявления, а под бумагой оказался желтый сак. «Мужицкую кожу заскорузлую на раз прокусил!» - написал Олег Полумордвинов.

Он также предупредил: с себя паука нужно стряхивать, а не «плющить» его. «Не комар, укусит враз!» - объяснил эксперт, попросив сообщать ему о случаях укусов пауками людей.