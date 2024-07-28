Названы товары, которые пензенцы активно покупали в 2023-м

28.07.2024 | 13:36

В Пензенской области подсчитали, сколько среднестатистический житель региона потратил на покупки в 2023 году. Сумма составила 253 000 рублей.

Такие данные обнародовал Пензастат к Дню работника торговли, который отмечался в субботу, 27 июля.

51,7% расходов пришлось на непродовольственные товары. Судя по всему, жители Сурского края кинулись скупать аудио- и видеотехнику (рост объема продаж на 33%), компьютеры (на 17%), бытовые электротовары (на 8,1%).

За год оборот розничной торговли в регионе вырос на 5,8% и достиг 314,1 млрд рублей.

В этой сфере работают 27,9 тыс. жителей области. Значительная часть из них (76,3%) трудоустроена в городах.

В сфере торговли Пензенской области преобладают женщины (62,6%). Мужчин всего 37,4%.