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Общество

Качество воды в поселке Земетчино заинтересовало главу СК РФ

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В поселке Земетчино следователи начали проверку после жалоб жителей на плохую воду и частое отключение ресурса.

Установлено, что свыше 10 лет из-за большого износа труб в дома сельчан поставляют некачественную воду. Она имеет коричневый оттенок. Также были обращения по поводу ресурса с запахом тухлых яиц.

Жалобы поступали от жителей улицы Молодежной. В местной группе соцсети «ВКонтакте» о плохой воде писали земетчинцы с улицы Долгова.

«Неоднократные обращения в уполномоченные инстанции результатов не принесли», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Ход проверки поставил на контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю регионального СУ СКР Владимиру Игнатенкову представить ему доклад о промежуточных результатах и принятом по итогам решения.

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Источник — фото группы «Подслушано в Земетчино»
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