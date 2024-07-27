В Чемодановке и Лопатках не контролировалось качество воды

27.07.2024 | 13:11

В Бессоновском районе муниципальному казенному предприятию «Родник» назначен административный штраф.

Организация с офисом в селе Чемодановка занимается забором, очисткой и распределением воды.

Ранее «Роднику» было выдано предписание оградить территорию 1-го пояса санитарной зоны артезианских скважин в селе Лопатки и оборудовать дорожки к скважинам в Чемодановке. Однако предприятие никаких работ не провело.

«Также МКП «Родник» не производит производственный контроль качества воды согласно рабочей программе, отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение», - сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области.

За невыполнение предписания мировой судья оштрафовал предприятие на 10 тысяч рублей.