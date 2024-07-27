Для пензенцев пройдет мастер-класс по колокольному звону

27.07.2024 | 14:11

В воскресенье, 28 июля, в 12:00 на Соборной площади Пензы пройдет мастер-класс «Колокольные звоны святой Руси». Его проведет на выносной звоннице руководитель школы при Пензенской епархии Алексей Жуков.

Мастер-класс приурочен ко Дню крещения Руси и дню памяти святого равноапостольного князя Владимира. В этот день во всех храмах звучит благовест.

Такая традиция была установлена 12 лет назад по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

«В колокола звонят после праздничной Божественной литургии и молебна, совершаемого по особому богослужебному чину», - уточнили в Пензенской епархии.

В этот день на Соборной площади каждый желающий сможет позвонить в колокола и записаться на обучение при духовно-просветительском центре «Спас».