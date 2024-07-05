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Общество

«Термодом» открыл инновационный центр в Мордовии

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«Термодом», фонд «Сколково» и искусственный интеллект - в одном большом проекте «Цифровые решения». Он запущен на базе аккредитованного «Сколково» «Технопарка-Мордовия». Молодая команда уже трудится, и скоро их разработки оценят по всей стране, и не только в строительной сфере.

«Цифровые решения» - компания, которая занимается разработкой инновационных продуктов в мире IT с использованием искусственного интеллекта», - рассказала проектный менеджер компании «Цифровые решения» Карина Богдановская.

«На сегодняшний день у нас есть 5 продуктовых разработок. Одна из них - крупная CRM-система, которая будет применима и для строительства, и для любой другой деятельности», - уточнил первый заместитель генерального директора холдинга «Термодом» Ильяс Ибрагимов.

«Технопарк-Мордовия» - это, по сути, «одно окно» по выдаче инновационных решений для предприятий республики и соседних с ней регионов. Соглашение с «Термодомом» технопарк подписал минувшей весной и теперь рассчитывает на скорейшие результаты сотрудничества.

«Это наш первый партнер в «Сколково», который будет разрабатывать IT-решения в области строительства, и мы очень рады, что таким партнером стал «Термодом». Надеемся, что результат будет уже в ближайшее время. У команды хороший потенциал. Думаю, мы увидим результаты на федеральном уровне», - отметил директор по развитию проектов в области городских и строительных технологий фонда «Сколково» Юрий Хаханов.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.

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