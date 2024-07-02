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Общество

Вдоль дороги на улице Чаадаева обновят газон

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В Пензе приступили к обновлению разделительной полосы с зеленой зоной на улице Чаадаева. Сейчас рабочие уже срезали верхний слой грунта. Чтобы очистить от сорняков, землю просеяли.

«На этой неделе предстоит подвоз нового грунта, планировка и выравнивание поверхности. Семена будут посеяны после наступления благоприятных погодных условий», - сообщил на своих страницах в соцсетях глава Пензы Александр Басенко.

Кроме того, специалистам предстоит полить обновленный газон и выполнить его аэрацию. Воды для этого нужно много: почти 10 л на квадратный метр не менее двух раз в неделю в течение месяца.

Вдоль дороги на улице Чаадаева обновят газон

Выросшую траву затем подрежут, а газону придадут должный вид.

Александр Басенко отметил, что контракт с подрядчиком заключен на два участка: помимо газона на улице Чаадаева, в порядок приведут зону на улице Ленина.

«Общая площадь обновленного газона составит 10 558 кв. м», - добавил глава города.

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Источник — фото Александра Басенко
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