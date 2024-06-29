Сетевое издание|18+|Вторник|2 июл 2024|00:28
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+31oC
+32oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Владимир Мутовкин поздравил пензенскую молодежь с праздником

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В субботу, 29 июня, председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин направил юношам и девушкам поздравление с Днем российской молодежи.

«Вы деятельны и активны, вы фонтанируете смелыми, продуктивными идеями и вносите огромный вклад в жизнь и развитие областного центра. Достойно продолжая славные дела старших поколений, вы делаете все, чтобы наш город стал лучше, краше и комфортнее.

Мы гордимся вашей целеустремленностью, победами на региональных, всероссийских и международных конкурсах, достижениями в творчестве, науке и спорте. И я искренне надеюсь, что вы разумно примените все свои внутренние резервы и потенциалы, выберете правильный путь и достойно пройдете по жизни.

Помните, в ваших руках слава родного Отечества. Именно вам предстоит решать, каким будет будущее страны и ее граждан.

От души желаю каждому из вас крепкого здоровья, большого счастья, мира, добра, оптимизма, успехов в учебе и делах! Дерзайте, творите, двигайтесь вперед к намеченным целям!» - говорится в поздравлении Владимира Мутовкина.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте