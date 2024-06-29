Владимир Мутовкин поздравил пензенскую молодежь с праздником

29.06.2024 | 09:32

В субботу, 29 июня, председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин направил юношам и девушкам поздравление с Днем российской молодежи.

«Вы деятельны и активны, вы фонтанируете смелыми, продуктивными идеями и вносите огромный вклад в жизнь и развитие областного центра. Достойно продолжая славные дела старших поколений, вы делаете все, чтобы наш город стал лучше, краше и комфортнее.

Мы гордимся вашей целеустремленностью, победами на региональных, всероссийских и международных конкурсах, достижениями в творчестве, науке и спорте. И я искренне надеюсь, что вы разумно примените все свои внутренние резервы и потенциалы, выберете правильный путь и достойно пройдете по жизни.

Помните, в ваших руках слава родного Отечества. Именно вам предстоит решать, каким будет будущее страны и ее граждан.

От души желаю каждому из вас крепкого здоровья, большого счастья, мира, добра, оптимизма, успехов в учебе и делах! Дерзайте, творите, двигайтесь вперед к намеченным целям!» - говорится в поздравлении Владимира Мутовкина.